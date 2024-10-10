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Украина получила еще одну форму: когда сборная сыграет в синем комплекте

Фото: Выездная форма сборной Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Вслед за новой домашней формой национальная команда по футболу представила выездной комплект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Украинской ассоциации футбола.

Второй комплект выполнен в том же стиле, что и презентованный накануне первый. Главное изменение - цвет.

На синих джерсе, как и на желтых, спереди расположена эмблема УАФ и логотип Adidas в виде трех полосок. Сзади на футболках есть лозунг "Слава Украине".

Не отличается этот комплект и по цене. На официальном сайте Adidas в Украине синие футболки, как и желтые, стоят 3 999 грн во взрослом варианте и 2 999 – в детском. Правда, элементов выездного комплекта в продаже меньше – только футболки. А в желтом цвете есть предложения также шорт и гетров.

Дебют в синей форме: что известно

Когда национальная команда впервые сыграет в новой выездной форме, не сообщается. Но логично предположить, что произойдет это только 16 ноября.

Именно на этот день приходится следующий гостевой поединок сборной Украины в Лиге наций против Грузии. Затем – 19 ноября наша команда также на выезде сыграет с Албанией. Таким образом, сессию матчей в ноябре отечественная команда, скорее всего, проведет именно в синих цветах.

А в октябре – будет играть в желтом. Ведь в ближайшие дни подопечные Сергея Реброва сыграют в Польше два номинально домашних поединка Лиги наций. 11 октября в Познани встретятся с Грузией, а 14-го во Вроцлаве – с Чехией.

Ранее стало известно, как выглядит новая форма сборной Украины по футболу.

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Футбол