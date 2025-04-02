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Еще одна европейская страна объявила о крупном пакете военных расходов

Фото: Греция закупит истребители Rafale (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европы обновляют свои планы по наращиванию военного потенциала. Греция потратит 25 миллиардов евро на оборону до 2037 года.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новый план, который определит обороноспособность Греции в среднесрочной перспективе, появился на фоне стремления стран Европы увеличить военные расходы в условиях продолжающейся агрессии России против Украины и ослабления присутствия США на континенте.

"Инвестиции в наш оборонный потенциал - это инвестиции в наш суверенитет", - заявил Мицотакис.

В отличие от многих стран ЕС, Греция не чужда приоритету расходов на оборону. Она исторически была одним из членов НАТО с самыми высокими расходами на оборону в доле от своего экономического производства, регулярно превышая целевой показатель альянса в 2% от ВВП даже на пике своего кризиса суверенного долга.

Во многом это связано с давним соперничеством с соседней Турцией, источником постоянной напряженности, которая вынуждает обе страны поддерживать сильные возможности сдерживания. За последние пять лет Греция приобрела 24 истребителя Rafale у Франции и заказала до 40 ударных истребителей F-35 у США.

Новая 12-летняя стратегия устанавливает цену на сумму, которую правительство планирует потратить на дальнейшее наращивание своего оборудования и других возможностей.

"Министр обороны знает, что на весь срок программы в его распоряжении 25 млрд долларов", - сказал премьер. Теперь министру придется расставить приоритеты и сделать выбор, который является критически важным и необходимым, добавил он.

 

Напомним, Финляндия увеличит свои расходы на оборону как минимум до 3% от валового внутреннего продукта к 2029 году. Расходы к тому времени вырастут примерно на 3 млрд евро.

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