Еще один российский танкер потерпел крушение: в ЦПД пояснили, в чем опасность

Как отметили в ЦПД, три месяца назад аналогичная авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки. А авария, которая привела к затоплению двух танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, вызвала масштабную экологическую катастрофу, последствия которой российские власти не могут преодолеть до сих пор.

В ЦПД заявили, что в последнее время инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру. Причина этого явления - невозможность российского государства обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций.

"Несмотря на все попытки ru-пропаганды преуменьшить масштаб проблемы, риски очередной масштабной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут", - говорится в сообщении ЦПД.

Теневой флот России

В 2022 году ЕС ввел запрет на импорт российской нефти и установил ценовой предел совместно с G7 на международные продажи сырой нефти Москвой, надеясь сократить доходы Кремля после вторжения в Украину.

Но Россия вскоре нашла способы обойти эти меры. Теневой флот Москвы, который часто полагается на сомнительных страховщиков, чтобы обойти ограничения цен на нефть, сегодня составляет до 17% всех нефтяных танкеров в мире. В результате теневой флот теперь перевозит более 80% всей российской сырой нефти. Для этого Москва использует старые танкеры, которые не соответствуют современным экологическим требованиям.