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Еще один орган в Украине будет заниматься санкциями

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 15:24
Еще один орган в Украине будет заниматься санкциями Фото: БЭБ будет заниматься санкциями в Украине (esbu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бюро экономической безопасности (БЭБ) станет еще одним органом, который сможет инициировать санкции. Соответствующие изменения в Положение о БЭБ были внесены сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Внесены изменения в Положение о Бюро экономической безопасности Украины", – написал он.

В частности, предусмотрены полномочия БЭБ:

  • осуществлять подготовку и представление правительства предложений по применению, отмене и внесению изменений в специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), которые вносятся Кабмином на рассмотрение СНБО Украины в соответствии с ЗУ "О санкциях";
  • принимать участие в реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики по вопросам, относящимся к компетенции БЭБ.

По данным пресс-службы БЭБ, по поиску и блокированию активов РФ в настоящее время осуществляется досудебное расследование 22 уголовных производств относительно нарушений в сфере экономики.

"В настоящее время детективы БЭБ арестовали активы компаний, прямо или косвенно связанные с РФ и Белорусью стоимостью более 40 млрд грн. Среди арестованного: средства, разнообразные товары, транспортные средства, строительные материалы, вагоны, минудобрения, стекло, ценные бумаги, активы и т.д." , - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, задача БЭБ в этом направлении - обеспечить, чтобы имущество и средства, полученные от деятельности связанных с гражданами враждебных государств предприятий, приносили пользу Украине, территориальным общинам, ВСУ.

"Имущество, изъятое в рамках этих уголовных производств, уже приносит доход нашему государству. Украина уже получила более 2,2 млрд гривен доходов", - добавили в пресс-службе.

Кроме открытия и расследования уголовных производств, сотрудники БЭБ собирают доказательства для применения санкций в отношении 100 предприятий.

Как сообщалось, в конце августа 2021 года Кабмин назначил Вадима Мельника директором Бюро экономической безопасности и уволил его с должности главы ГФС.

БЭБ сейчас по сути заменяет налоговую милицию, которая осталась в ГФС после разделения ведомства на Налоговую и Таможенную службы в 2019 году.

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