Еще один облэнерго начал выключать свет должникам, выполняя распоряжение Кабмина

По ее словам, компания получила от поставщика электроэнергии письма о прекращении энергообеспечения должникам. Ориентировочно на Львовщине около 2 тыс. бытовых должников, которых должны отключить.

"На сегодняшний день все должники получили предупреждение заказными письмами. Поэтому у людей есть время все же оплатить долг, чтобы не было до этого отключения. Это очень важный момент", - сказала она.

Петрушка добавила, что отключение от электроснабжения – это достаточно сложный для потребителя процесс, который может длиться некоторое время. То есть, не будет таких ситуаций, когда в день отключения будет сразу остановка электроснабжения.

Она пояснила, что после отключения будет сформирован счет на повторное включение и в течение 3-5 дней с момента, когда потребитель рассчитается с долгами "Львовоблэнерго" сможет подключить потребителя к электроснабжению.

"Пользуясь случаем обращаюсь к должникам все же погасить этот долг и не создавать таких некомфортных ситуаций, тем более в зимнее время", - подчеркнула она.

Напомним, ранее "Винницаоблэнерго" начала отключать должников за свет во исполнение приказа Правительства.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные в результате атак объекты энергетической системы.