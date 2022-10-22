Еще больше ракет. Россия увеличила количество кораблей в Черном море

Корабельная группировка российского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку ОК "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц", - говорится в сообщении.
По данным военных, в частности, в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".
"Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными, - предупреждают в ОК "Юг". - Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно".
Напомним, до этого наибольшее число кораблей, которые РФ располагала в Черном море, достигало 7 кораблей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.