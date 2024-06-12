Ще більше можливостей повертати красу українцям, чиї обличчя понівечила війна!

11 червня у Львові відбулося відкриття оновленого Центру голови та шиї, що є частиною хірургічного напрямку Національного реабілітаційного центру UNBROKEN, зроблене коштом компанії Unilever.

Спеціалісти відділення тепер мають змогу виконувати ще більшу кількість складних реконструктивних операцій пацієнтам, обличчя яких постраждали внаслідок війни. Очікується, що на рік щелепно-лицеві хірурги Центру зможуть виконувати близько 400 таких втручань.

Розширити потужності відділення вдалося завдяки партнерству Центру UNBROKEN, що входить до складу і працює на базі Першого медоб’єднання Львова, з компанією Unilever. В жовтні минулого рокувона виділила 1 млн євро на підтримку проєкту “НЕЗЛАМНА краса”. За ці кошти вдалося провести реконструкцію частини відділення щелепно-лицьової хірургії та закупити спеціальне обладнання, включаючи стимулятор нервів, апарат для п’єзохірургії, ультрозвукову діагностичну систему, мікроскоп для щелепно-лицьових операцій та інше.

“Завдяки новому сучасному інструментарію наша команда щелепно-лицевих хірургів тепер має змогу допомагати ще більшій кількості пацієнтів із мінно-вибуховими травмами обличчя. Так, із використанням цього нового обладнання ми вже встигли прооперували 16 наших пацієнтів. Це складні реконструктивні мікрохірургічні втручання, що тривають по 10-14 годин. Одна з нещодавно прооперованих пацієнтів – це вчителька з Лисичанська Олена Свєтлова. Їй ми, до слова, загалом виконали вже три надскладні операції”, –розповідає Олег Ковтуняк, керівник Центру голови та шиї.

60-річна вчителька хімії, біології та основ здоров’я, Олена Свєтлова – обличчя проєкту “НЕЗЛАМНА краса”. Все життя до повномасштабного вторгнення жінка навчала дітей у рідному Лисичанську. Тепер викладає дистанційно – з модульного містечка у Львові. Пані Олена отримала поранення 20 червня 2022 року. Уламок російського снаряду влучив їй просто в око та розтрощив прилеглі кістки. На понівеченому обличчі утворилася дірка.



Протягом двох років лікування у Центрі UNBROKEN щелепно-лицеві хірурги виконали Олені Свєтловій три надскладні оперативні втручання. У ході першого – закрили дірку на переніссі клаптем з чола пацієнтки. Під час другого – випрямили ніс та вживили на перенісся кістку з черепа. А цьогоріч у травні – завдяки новому обладнанню – виконали реконструкцію дна орбіти та виличної кістки. Це втручання необхідне для того, аби була можливість встановити пані Олені очний протез.

Також завдяки допомозі від компанії Unilever пацієнти оновленого Центру голови та шиї віднині мають можливість перебувати в більш комфортних умовах. Це суттєва складова післяопераційного відновлення українців, які травмовані війною.

“Для нас важливо робити свій внесок для допомоги українцям, які постраждали під час війни. Ми вдячні команді Центру UNBROKEN за реалізацію цього проєкту та можливість бути корисними у реалізації їх місії. Дуже цінно допомогти у забезпеченні українських лікарів найкращим обладнанням, а пацієнтів – комфортними умовами лікування”, –зазначив Василь Бовділов, Генеральний директор Unilever Україна.