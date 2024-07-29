Еще больше экономии: можно ли поставить ГБО на гибридное авто

Благодаря своей рациональной силовой установке гибридные автомобили потребляют меньше горючего, чем чисто ДВС-шние машины. Но все равно затраты на заправку остаются значительными, и цифры в чеках того же порядка, что и у обычных машин.

В чем особенность ГБО для гибридов

Поскольку силовая установка гибридного типа существенно отличается от классического силового агрегата из ДВС, отличия в газификации обычного бензинового автомобиля и машины-гибрида тоже есть, хоть и не радикальные.

Во-первых, часто бензиновые моторы гибридов работают не совсем так, как все остальные, обычные для нас ДВС с циклом Отто. Моторы гибридов работают по так называемому циклу Миллера (его еще называют циклом Аткинсона). Это сделано для повышения экономичности двигателя, однако при этом требует особого подхода при обустройстве топливной системы под сжиженный газ LPG.

Первое отличие в работе бензинового мотора гибрида – в другом алгоритме закрытие-открытие клапанов на такте сжатия. ГРМ таких моторов сконфигурирован таким образом, что такт сжатия является коротким, и получается, что по факту степень сжатия такого мотора ниже, чем это обуславливает геометрия кинематика цилиндро-поршневой группы.

При переводе на газ бензинового мотора гибридной машины приходится корректировать параметры зажигания и подачи порции газа. С такой задачей справляется не каждая мастерская, потому что от инсталляторов здесь нужны определенные знания и навыки, а также специальное оборудование для программирования блока управления. Однако перевод бензинового двигателя гибридов на газ вполне возможен в условиях украинских СТО.

Как согласовать ГБО с системой старт-стоп

Суть работы гибридного привода состоит в том, что бензиновый двигатель гибрида часто работает в повторно-кратковременном режиме. Электромотор и бензиновый двигатель взаимно заменяют друг друга в соответствии с режимом движения машины в каждый конкретный момент времени. Следовательно, управляющая электроника часто глушит ДВС и не менее часто запускает его – бывает практически ежеминутно. Переоснащая гибридную машину под работу на газе, следует учитывать такой режим работы двигателя. Потому что на обычной негибридной машине двигатель каждый раз запускается на бензине, а на газ он переключается только через некоторое время. Чтобы "обойти" это расхождение алгоритмов, инсталляторам ГБО важно знать условия подачи газа, которые нужно соблюсти на гибридах.

Кратко

Как и в случае установки ГБО на обычную машину, при газификации автомобиля с гибридной силовой установкой важно приобрести максимально качественный комплект оборудования и выбрать максимально грамотных инсталляторов. Иначе вместо экономии на горючем владелец получит перманентные хлопоты с настройками и ремонтами, счета за которые сведут всю экономию на газе до нуля. Компетентные специалисты по этому вопросу в Украине, как и ответственные специализированные СТО. Но имейте в виду, что их нормо-часы и компоненты ГБО будут стоить дороже среднего уровня.