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Еще 560 окупантов, система ПВО и 9 танков: Генштаб ВСУ обновил потери России

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 560 российских захватчиков, таким образом общие потери Росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Силы обороны уничтожили систему ПВО и девять танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 265 680 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 4489 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин - 8670 (+7) ед.
  • артиллерийских систем - 5649 (+38) ед.
  • РСЗО - 747 (+6) ед.
  • средства ПВО - 504 (+1) ед.
  • самолетов - 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) ед.
  • крылатые ракеты - 1447 ед.,
  • корабли/катера - 19 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) ед.
  • специальная техника - 851 (+4) ед.

Ситуация на фронте на утро

Как рассказали в Генштабе ВСУ 4 сентября в утренней сводке, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ