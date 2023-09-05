Еще 560 окупантов, система ПВО и 9 танков: Генштаб ВСУ обновил потери России

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 560 российских захватчиков, таким образом общие потери Росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Силы обороны уничтожили систему ПВО и девять танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:
Как рассказали в Генштабе ВСУ 4 сентября в утренней сводке, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.
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