Еще 450 оккупантов, 6 танков и 17 дронов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 450 российских оккупантов. Также Силы обороны уничтожили дополнительно 6 танков, 7 артиллерийских систем и 17 беспилотников противника.
Об этом 10 октября сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений на фронтах. Украинские военные держат оборону на востоке и юге и ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ оккупантов.
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