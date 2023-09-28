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Еще 330 оккупантов, 4 танка и почти 40 артсистем. Генштаб ВСУ обновил потери России

Фото: украинский военный (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 277320 (+330)  человек ликвидировано,
  • танков - 4679 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин - 8962 (+12) ед.
  • артиллерийских систем - 6375 (+38) ед.
  • РСЗО - 793 (+1) ед.
  • средства ПВО - 535 (+1) ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4957 (+9) ед.,
  • крылатые ракеты - 1529 ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8815 (+23) ед.
  • специальная техника - 929 (+2).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября, всего за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений на фронтах. Наши военные продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам оккупантов.

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