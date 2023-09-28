Еще 330 оккупантов, 4 танка и почти 40 артсистем. Генштаб ВСУ обновил потери России

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября, всего за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений на фронтах. Наши военные продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам оккупантов.
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