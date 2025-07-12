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Еще +300 гривен к пенсии. Кто имеет право на доплату и как ее оформить: объяснение ПФУ

Суббота 12 июля 2025 08:00
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Еще +300 гривен к пенсии. Кто имеет право на доплату и как ее оформить: объяснение ПФУ Кто может получать прибавку к пенсии (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Пенсионеры, которые имеют статус Почетного донора Украины или были награждены соответствующим званием в СССР, могут ежемесячно получать надбавку к пенсии. Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека в месяц, то есть 300 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook.

Кто может получить надбавку

Доплата за донорство предусмотрена в статье 21 Закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Статус Почетного донора Украины предоставляется тем, кто бесплатно сдал кровь или ее компоненты в таком объеме:

  • 40 максимально допустимых доз крови;
  • или 60 доз плазмы крови, заготовленной методом афереза;
  • или 40 доз клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов или лейкоцитов), тоже методом афереза.

Объем донаций считается независимо от времени, когда они были осуществлены.

После этого человеку выдается удостоверение и вручается нагрудный знак "Почетный донор Украины". Эти документы и подтверждают право на доплату к пенсии.

Такое же право имеют и те, кто был отмечен как "Почетный донор СССР".

Как оформить надбавку

Чтобы получить доплату, нужно подать следующие документы:

  • заявление о назначении надбавки;
  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • документ о награждении знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Эти документы можно подать как лично, так и через сайт Пенсионного фонда Украины.

Еще +300 гривен к пенсии. Кто имеет право на доплату и как ее оформить: объяснение ПФУДля оформления надбавки нужно предоставить определенный пакет документов (скриншот)

Читайте также о том, что в Минсоцполитики недавно заявили, что основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Следующие шаги будут зависеть от финансового состояния, но повышение маловероятно.

Отметим, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции и рост зарплаты за последние три года. Фактически это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

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