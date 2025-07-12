Еще +300 гривен к пенсии. Кто имеет право на доплату и как ее оформить: объяснение ПФУ
Пенсионеры, которые имеют статус Почетного донора Украины или были награждены соответствующим званием в СССР, могут ежемесячно получать надбавку к пенсии. Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека в месяц, то есть 300 гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook.
Кто может получить надбавку
Доплата за донорство предусмотрена в статье 21 Закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Статус Почетного донора Украины предоставляется тем, кто бесплатно сдал кровь или ее компоненты в таком объеме:
- 40 максимально допустимых доз крови;
- или 60 доз плазмы крови, заготовленной методом афереза;
- или 40 доз клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов или лейкоцитов), тоже методом афереза.
Объем донаций считается независимо от времени, когда они были осуществлены.
После этого человеку выдается удостоверение и вручается нагрудный знак "Почетный донор Украины". Эти документы и подтверждают право на доплату к пенсии.
Такое же право имеют и те, кто был отмечен как "Почетный донор СССР".
Как оформить надбавку
Чтобы получить доплату, нужно подать следующие документы:
- заявление о назначении надбавки;
- паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (РНОКПП);
- документ о награждении знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Эти документы можно подать как лично, так и через сайт Пенсионного фонда Украины.
Для оформления надбавки нужно предоставить определенный пакет документов (скриншот)
Читайте также о том, что в Минсоцполитики недавно заявили, что основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Следующие шаги будут зависеть от финансового состояния, но повышение маловероятно.
Отметим, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции и рост зарплаты за последние три года. Фактически это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.
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