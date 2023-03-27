Еще 20 пикапов для ВСУ: сеть UPG отмечает 20-летие, укрепляя оборону страны

В марте национальной сети АЗК UPG исполняется 20 лет. Компания начала свой путь с оптовой продажи нефтепродуктов, а уже впоследствии развила собственную сеть современных заправок. Пройдя испытание войной, UPG удержала свои позиции среди лидеров рынка и продолжает обеспечивать украинских водителей топливом европейского качества.

С первых дней широкомасштабного вторжения компания усиливает армию и поддерживает людей, пострадавших от сокрушительных последствий войны. В общей сложности для помощи военным и гражданским в сверхтяжелом 2022 году UPG выделила более 150 000 000 гривен.

К своему 20-летию компания укрепила силы обороны страны еще 20 новыми внедорожниками Mitsubishi L200, которые будут использоваться защитниками на передовой. Автомобили передали объединенной штурмовой бригаде «Лють». Сегодня UPG уже отправила на фронт 75 пикапов этой же марки и комплектации и заправила ВСУ более 650 000 литрами топлива.

«Сейчас самое главное – чтобы мы как можно быстрее победили врага. Чтобы перестали погибать наши люди, чтобы наши защитники живыми вернулись домой. Продолжаем защищать нашу страну, выполняя перед ней все обязательства и помогая армии», – говорит основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

Компания отправляет на фронт не только автомобили, но и закрывает другие запросы военных: беспилотники, коптеры и комплектующие; тепловизоры и приборы ночного видения; тактическое снаряжение; генераторы и аккумуляторы; зарядные станции и солнечные батареи; одежду; продукты питания и многое другое.

27 марта UPG будет угощать военных и работников экстренных служб Украины, которые приезжают на АЗК, бесплатными горячими напитками. «Это наш кулак, приложенный к сердцу, наше «спасибо», которое невозможно уместить в словах», – рассказывают в компании.

В компании говорят, что в условиях, когда страна борется за свое право на существование, невозможно ощущение праздника. Все, что сегодня действительно имеет смысл – упорная работа, приближающая победу.

Напомним, что в сети АЗК UPG можно приобрести полный ассортимент топлива: А-95, газ и ДТ. Для владельцев мощных и современных автомобилей – брендовый бензин upg100 и upg95. Все топливо соответствует стандарту Евро-5 и проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. С соответствующим сертификатом качества производителя с указанием европейской страны, откуда он был поставлен, можно ознакомиться на каждой АЗК.