У Шацькому національному природному парку завершився ремонт ще однієї дороги

Черговий ремонт у Шацькому національному природному парку було проведено на дорозі територіального значення Т-03-06 /Т-03-02/ - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - /Т-03-08/. Загальна протяжність відновленої ділянки - 22,5 км.

Відремонтована дорога веде до озера Світязь. До початку робіт в ході "Великого будівництва" дорога складалася зі зношеної бруківки і білощебеневого покриття, що вже стало непридатним.

Ремонт доріг, що ведуть до Шацьких озер, востаннє проводився близько пів століття тому.

На сьогодні, крім відремонтованої дороги до озера Люцимер, у Шацькому парку відновлено також 45,5 км дороги Т-03-02 від Піщі до Любомля, 12 км у Володимир-Волинському районі, а також 5,6 км дороги Т-03-01 від села Пульмо до урочища "Гряда".

Загалом у 2021 році у Волинській області планується відремонтувати понад 195 км доріг державного значення.