На Шацких озерах туристам будут выдавать пропуска: что это значит

Новые правила: что нужно учесть туристам

Шацкие озера на севере Волынской области – популярная туристическая локация даже во время войны. Из-за близости к границе с Беларусью в этом году там вводят новые правила. Для пребывания в 5-километровой полосе вблизи границы жителям и туристам нужно будет иметь специальные пропуска, которые выдают пограничники.

"Пограничники сегодня хотят больше контролировать приграничье в целях безопасности и охраны государственной границы. Есть постановление №1147, которое определяет 5-километровую полосу, где предусмотрен усиленный режим контроля", – объясняет Богдан Тимошук.

Он добавляет, что населенные пункты и места массового отдыха не относятся к пограничной полосе и пограничники не имеют полномочий на проверку документов. Так что туристам там пропуска не нужны.

В начале апреля появилась информация, что владельцы баз отдыха будут обязаны передавать списки своих гостей, но она не соответствует действительности, говорит секретарь поселкового совета.

"Такая идея звучала на одном из совещаний пограничников и новость "полетела". Эту информацию уже опровергли. Потому что основная задача пограничников – охрана границ, а не проверка туристов в местах массового отдыха. Нам еще нужно проинформировать отдыхающих и жителей, какая ситуация с пограничной полосой и что владельцы баз не будут подавать никаких документов своих гостей", – отмечает он.

Фото: Шацкие озера (facebook.com/Шацкий национальный природный парк)

Для посещения отдельных частей леса нужны пропуска

Между тем, туристам придется учитывать новые правила пребывания на некоторых территориях, иначе их будут штрафовать.

"У нас есть экскурсии, которые проходят по лесным тропам, которые находятся в 5-километровой полосе. Если человек будет находиться в 5 километрах до государственной границы и встретит наряд пограничников, то возникнут вопросы – возможно, нужно будет показать документы или экскурсоводы должны будут объяснить, что это за люди. Но наши предприниматели, предоставляющие услуги экскурсий, уже сейчас разрабатывают другие маршруты, которые не будут пересекать 5-километровую полосу, и потребности в пропусках не будет", – обращает внимание секретарь поселкового совета.

По его словам, магистральные дороги, как и места массового отдыха, не относятся к пограничной полосе.

"Если люди двигаются по магистральным дорогам и едут в населенный пункт – условно, село Свитязь или село Гаевка, где озеро Песочное, или урочище Гряда или другие локации – их никто даже останавливать и проверять не будет", –говорит Богдан Тимошук.

Он объясняет: основной акцент новых правил касается того, чтобы обеспечить максимальную безопасность вблизи приграничья.

"А наши основные локации находятся в 20-30 километрах от границы. Только озеро Песочное находится в пограничной полосе, но там места массового отдыха", – добавляет секретарь.

Фото: Лес в Шацком НПП (facebook.com/Шацкий национальный природный парк)

Но если человек пойдет за грибами за населенном пунктом в 5-километровой полосе, то должен иметь пропуск, оформленный пограничным подразделением.

"У нас уже есть запросы от людей из других городов, имеющих здесь базы отдыха, их друзей, кто любит рыбачить, чтобы мы помогли оформить пропуска. Есть такие озера в 5-километровой полосе, которые достаточно интересны для наших туристов-рыбаков. Разрешение готовится в течение 10 рабочих дней", – рассказывает он.

Как получить пропуск: алгоритм действий

Чтобы получить пропуск, нужно обратиться в пограничное подразделение. Выдача разрешений осуществляется 6-м пограничным отрядом в Волынской области.

"Нужно написать заявление, мы помогаем в этом, предоставить копии паспорта, кода. Пропуска пограничное подразделение отправляет по адресу, который лицо укажет в заявлении. Проживая в городе Луцке, можно отправить по электронной почте пакет документов и получить пропуск или на свою почту, или на почтовый адрес по месту жительства и тогда ехать спокойно в июне-июле в Свитязь или другое место", – объясняет Богдан Тимошук.

Если человек будет в пограничной полосе без пропуска, это будет считаться правонарушением и придется заплатить штраф около 800 грн.

Фото: На водоемах у границы нужны пропуска (facebook.com/Шацкий национальный природный парк)

Какой будет отдых на Шацких озерах этим летом

Несмотря на войну, люди ехали отдыхать на Шацкие озера и в 2022 году, и в 2023-м, отмечают в общине.

"Люди ехали из всех регионов – даже из Днепропетровщины, Чернигова, хотя раньше преимущественно были туристы с Волыни, Львова, Ровенщины, Киевщины. Едут все – даже было немало мужчин. В основном это военные, студенты, преподаватели, знаю, что многие из отдыхающих имели отсрочку", – объясняет секретарь Шацкого поселкового совета.

Прошлым летом туристический сезон был намного лучше, чем в 2022-м, говорит он. В августе в обществе фиксировали количество туристов на довоенном уровне.

"В июне-июле было немного туристов, и погода не способствовала. Но уже в августе люди массово поехали, мы даже не были готовы к этому. Основные локации с развитой инфраструктурой имели полную загрузку", – вспоминает Богдан Тимошук.

Фото: Туристы на Шацких озерах (facebook.com/Шацкий национальный природный парк)

В прошлом году цены не повышались, не ожидается подорожание и в этом году. Предсказать, каким будет спрос на отдых этим летом, в общине не берутся. Но готовятся – обустраивают спасательные посты, решают вопросы вывоза мусора, канализации. В то же время, новые рекреационные территории не открывают.

"Не проводим никаких фестивалей, разве что какие-нибудь благотворительные мероприятия. Мы предлагаем спокойный отдых, чтобы можно было приехать с семьей, насладиться солнцем, водой, дарами природы: рыба, грибы, ягоды", – добавляет он.

Отдыхать возле Шацких озер туристы не боятся, отмечает чиновник.

"По состоянию на сегодняшний день в нашей общине относительно безопасно, пограничники осуществляют охрану государственной границы. По последней информации, на территории Беларуси отсутствуют группировки, которые могут двинуться на территорию Украины с нашей стороны. Мы ждем туристов".