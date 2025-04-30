На шасси конкурента: Ford может возродить культовую модель Fiesta

Последний экземпляр Ford Fiesta сошел с конвейера в июле 2023 года. Успех сделки, которая позволила моделям Ford Explorer и Capri использовать электрические шасси Volkswagen ID.4 и ID.5, означает, что автопроизводитель может возобновить другие культовые модели.

"Первоначальное сотрудничество Ford и VW с электромобилями было очень, очень, очень успешным. Не исключено, что в будущем компании снова смогут поделиться технологиями", - отметил глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen Мартин Сандер.

Таким образом, дальнейшее развитие компаний может открыть возможность появления возрожденной модели под маркой Ford на платформе платформе MEB Entry, которая ляжет в основу электромобилей Volkswagen ID.1 и ID.2. Таким образом, возрожденная электрическая Fiesta может иметь запас хода до 360 км.

Стоит отметить, что компания Ford также имеет свою калифорнийскую команду Skunkworks, которой поручили разработать "новую доступную платформу для электромобилей", о которой говорится в сообщениях, обнародованных прошлым летом. Однако, похоже, что проект, по крайней мере сначала, сосредотачивается на "пикапе среднего размера".