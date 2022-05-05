RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij3)
Автор: Ілона Свиридова

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання блогера Анатолія Шарія. Його затримали на підставі міжнародного ордера на арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Diario

Повідомляється, що Шарія затримали в Таррагоні. Джерела видання в поліції підтверджують, що це сталося на підставі міжнародного ордера на арешт.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України повідомила про затримання Шарія в Іспанії. За даними української спецслужби, це стало можливим завдяки взаємодії українських та міжнародних правоохоронців органів.

Шарій підозрюється в державній зраді та дискримінації. Зокрема, йому інкримінують дії на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Українське слідство оголосило його в розшук ще в лютому 2021 року.

У березні 2021 року Печерський районний суд Києва дозволив затримати його для обрання запобіжного заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяАнатолій Шарій