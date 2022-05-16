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Є всі шанси зробити контрнаступ у Херсонській області переможним, - Грабський

Фото: військовий експерт заявив, що є всі шанси зробити контрнаступ в Херсонській області переможним (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

У Збройних сил України є можливість перейти в контрнаступ в Херсонській області. Однак для цього необхідно виконувати ті ж вимоги, які є у всіх правилах військового мистецтва.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

"Ми повинні мати перевагу над противником, ми повинні перехопити оперативну і тактичну ініціативу. Ми повинні бути прикриті з повітря, тому що нам доводиться діяти проти угруповання ворога, у якого "непотоплюваний авіаносець" під назвою Крим і необмежені можливості з постачання і забезпечення цього "авіаносця". У нас є надійні плацдарми на Лівому березі Дніпра", - заявив військовий експерт.

За його словами, ЗСУ також повинні виконати проміжне завдання - знищити противника на Правобережжі і утримати переправи через Дніпро на території Херсонської області.

"Для нас важливо, щоб ця операція була ретельно підготовлена з гарантією перемоги. Ми маємо всі шанси зробити її такою, але для цього потрібен час, зосередженість і відповідний рівень координації, взаємодії і здатності", - підкреслив Грабський.

Раніше аналітики ISW заявили, що війська РФ можуть відновити наступ для захоплення всієї Херсонської області.

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