Без шансов на успех. Как миссия из Африки возила свой "мирный план" Зеленскому и Путину

Страны Африки сильно пострадали от последствий российско-украинской войны, которая привела к перебоям в поставках зерна, росту цен на продукты и усугубила продовольственный кризис на континенте. Кроме того, Африка оказалась в центре борьбы за влияние между Россией и Китаем с одной стороны, и Западом, который призывает осудить вторжение, с другой.

Однако правительства африканских стран в течение года оставались в основном нейтральными. Украина предприняла усилия, чтобы привлечь внимание Глобального Юга и бросить вызов дипломатическому влиянию Москвы. В мае министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил второе турне по Африке в попытке закрепить "формулу мира" как единственный возможный путь к будущему миру в Украине.

В свою очередь Россия также направляла делегации высокого уровня, стремясь помешать Западу повлиять на позицию африканских стран.

Впервые о своем "мирном плане" в Африке заговорили в мае. Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что договорился о визите специальной миссии.

"Эта миротворческая миссия является вкладом в другие аналогичные миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт", - отметил он.

Спустя месяц делегация лидеров ЮАР, Египта, Сенегала, Конго, Коморских островов, Замбии и Уганды по очереди посетили Киев и Санкт-Петербург.

Российский "салют" в Киеве

"Миротворческая" миссия прибыла в Киев утром 16 июня. Перед разговором с президентом Владимиром Зеленским африканские лидеры посетили Бучу, пострадавшую от военных преступлений россиян, и встретились с генпрокурором Андреем Костиным.

Ближе к середине дня зазвучала масштабная тревога, и Киев в очередной раз подвергся ракетному удару. Силы ПВО сбили все воздушные цели, в том числе 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробаллистических "Кинжалов".

"Российские ракеты - это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - отметил Дмитрий Кулеба.

Фото: африканские лидеры представили в Киеве свой "мирный план" (president.gov.ua)

По данным Reuters, африканские лидеры спускались в укрытие в одной из гостиниц Киева. Хотя в офисе президента ЮАР говорили, что якобы не слышали сирен и взрывов, а миссия шла по плану. Позднее на совместной пресс-конференции Рамафоса признал, что российские ракетные удары "не работают на восстановление мира".

Зеленский же подчеркнул, что африканские лидеры должны принять во внимание, что именно Россия является единственным источников войны. И удары по Киеву во время их визита либо говорят о не подконтрольности российской армии Владимиру Путину, либо о его неадекватности.

Африканский план

Основной целью миссии была презентация африканского "мирного плана", которая должна была окончательно прояснить его содержание.

Еще в мае сообщалось о том, что план предусматривает мирные переговоры между Киевом и Москвой до вывода российских войск. Позже Reuters раскрыло некоторые пункты рамочного документа.

В частности, план якобы содержит меры, которые могут быть предложены в рамках первого этапа для налаживания диалога. Эти меры могут включать отвод российских войск, вывоз ядерного оружия из Беларуси, приостановление международного ордера на арест Путина и ослабление санкций против России.

Однако в Киеве прозвучало гораздо меньше конкретики, чем ожидалось. По словам Сирила Рамафосы, африканский план содержит 10 пунктов:

война должна завершиться мирными переговорами

переговоры должны начаться как можно скорее

необходима "деэскалация с обеих сторон"

обеспечение суверенности государств и народов согласно Уставу ООН

гарантии безопасности "для всех стран"

разблокирование экспорта зерновых и удобрений из Украины и РФ

гуманитарная поддержка пострадавшим от войны

урегулирование вопросов обмена пленными и похищенных украинских детей

послевоенное восстановление

более тесное взаимодействие со странами Африки

Очевидно, в предложениях африканских лидеров доминировали прагматичные интересы, поскольку они больше заинтересованы в бесперебойных поставках зерна и удобрений, нежели в том, чтобы назвать Россию агрессором и призвать ее вывести войска из Украины.

Отметим, президент Коморских островов Азали Ассумани также заговорил о некой "дорожной карте".

"Что касается войны, недостаточно залатать пробоину...Есть проблема и ее надо решать. Или мы устанавливаем мир с соседом, и мы здесь как раз для того, чтобы помочь... У нас есть "дорожная карта", которую мы должны выполнять. И для удобрений, для зерновых... Есть и блокирование, но есть те двери, которые должны открыться, есть дети, которыми стоит заниматься, есть пленные, и, соответственно, все вместе мы должны решать эти проблемы", - подчеркнул он, однако после его слов возникло недоразумение.

Как реагировала Украина

На пресс-конференции Зеленский заявил, что не понимает, о какой "дорожной карте" говорил Ассумани. А также отметил, что не хочет, чтобы по итогам встречи африканских лидеров с Путиным украинскую сторону ждал сюрприз. В ответ лидер Коморских островов уточнил, что без мнения Киева никаких решений приниматься не будет.

Владимир Зеленский предлагает Африке поддержать украинскую "формулу мира" (president.gov.ua)

В целом вышеуказанные инициативы не вызвали энтузиазма. По словам президента Украины, переговоры с Россией на данном этапе приведут к замораживанию войны.

"Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", - подчеркнул он.

Он также пригласил страны Африки поучаствовать в будущем Глобальном саммите мира и присоединиться к его формуле. Зеленский добавил, что на переговорах увидел перспективу для работы над конкретными пунктами. А предложения с разных континентов важны для базиса, который должен строиться на "формуле мира".

Отметим, Рамафосу на Западе считают опытным переговорщиком, который сыграл важную роль в искоренении апартеида. На встрече в Киеве, как отметил Зеленский, вспоминали первого демократически избранного президента ЮАР Нельсона Манделу. И путь Манделы доказывает, что если правда на твоей стороне, то "даже за решеткой можно быть более свободным, чем в бункере", добавил он, намекая на Путина.

Фиаско в России

Примечательно, что в пятницу с одним из самолетов ЮАР в Варшаве случилась темная история, из-за которой часть делегации так и не попала на поезд в Киев. Польский МИД объяснил, что у президентской охраны при себе было оружие и она могла покинуть борт только без него. В итоге охрана дожидалась своего президента в самолете. На следующий день в Санкт-Петербург африканская делегация вылетела в полном составе.

Азали Ассумани на встрече с Путиным заявил, делегация визитом в Россию хотела показать дружбу, которая связывает ее с Африкой. А также через него услышать мнение российского народа и побудить вступить в переговоры с Украиной.

Сирил Рамафоса представил "мирный план" и закончил речь тем, что африканские лидеры признают суверенитет стран в понимании Устава ООН в соответствии с международными принципами.

Однако у Путина другое понимание Устава, и вместо того, чтобы дать гостям закончить вступительное слово, он начал транслировать избитые нарративы о якобы государственном перевороте в 2014 году, поддержке "права на самоопределение" в Крыму и на Донбассе, а также о том, что в голоде в Африке виновата не война, а западные страны, которые якобы смели с мирового рынка все продовольствие.

"Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так", - добавил Путин, подчеркнув, что Украина якобы поставляет зерно не в беднейшие страны, а в Турцию и Евросоюз.

Под конец российский президент заявил, что никогда не отказывался от переговоров. И даже начал размахивать проектом Стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ состоит из 18 статей и положений о вооруженных силах и так далее, но Путин пока не стал их зачитывать. Отметим, Украина вышла из переговорного процесса весной 2022 года после массовых свидетельств российских военных преступлений на оккупированных территориях.

Свою тираду он завершил обвинением в том, что Украина отказалась от документа сразу после того, как Россия якобы выполнила обещание по отводу войск с северных областей. При этом не уточнив, что Киев вышел из переговоров в мае, когда как оккупационные войска бежали в конце марта - начале апреля.

Фото: Владимир Путин на встрече с африканскими лидерами говорил о "перевороте" 2014 года (kremlin.ru)

В итоге Путин дал понять, что его позиция не изменилась, он не готов отступиться от своих аргументов и такими будут любые "переговоры" с его участием. По сути, это означало провал африканской инициативы.

У президента Украины назвали эту встречу типичным мошенничеством, когда военный преступник в международном розыске с ордером на арест жалуется о том, что действует якобы в рамках Устава ООН.

"Делегация имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире, а кто на самом деле сам по себе война… Все, что говорилось в России, - было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Нет альтернативы формуле мира, хорошо, что мир все больше и больше это слышит и видит", - отреагировал сам Зеленский.

Реакция западных партнеров

Европейский союз занял однозначную позицию. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Брюссель не поддержит "мирный план" Африки, если он предусматривает замораживание войны.

"Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, безусловно, поддержим это. Однако если речь идет о прекращении огня и фиксировании существующих позиций, то это не мир. Такова наша позиция", - подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон поддержит только те инициативы, которые способствуют устойчивому миру. Он также отреагировал на удар по Киеву в день визита африканских лидеров. По его словам, в том, что на украинскую столицу посыпалось еще больше ракет, была своя "ужасающая ирония".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает от спешки в вопросе переговоров. Он также отметил, что для того, чтобы мир был устойчивым, он должен быть справедливым. А не превратиться под диктовку Москвы в замороженный конфликт.

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По итогам визитов в Украину и Россию сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду на то, что стороны рассмотрят предложения африканской миссии. Похоже, по крайней мере на словах он остается единственным, кто до сих пор отрицает ее провал.

Подробнее об особенностях африканского взгляда на российско-украинскую войну, - читайте в материале "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить".