Шансы на встречу президентов Украины и РФ растут. Причина в Трампе, - Кислица

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Укринформу".

Он объяснил это тем, что президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует недовольство тем, что Россия затягивает переговорный процесс.

В то же время Кислица отметил, что не может комментировать слова главы турецкого МИД Хакана Фидана, который сделал заявление о встрече президентов Украины и РФ. Дипломат добавил, что не знает контекста, в котором слова Фидана были сказаны, "а это очень важно".

"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. И действительно, хочется верить, что растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона лопается терпение", - заявил Кислица.

Он добавил, что "можно играть с друзьями", с коллегами, но играть "с президентом Соединенных Штатов в такие игры нельзя".

Также дипломат рассказал, что тема саммита лидеров поднималась что во время первой встречи делегаций в Стамбуле. Причем Кислица указал, что делегация РФ не говорила, что такой встречи никогда не будет. Однако российская сторона выдвигала требования.

"Российская сторона говорила: "Вы хотите встречи? Выполняйте требования!". То есть они искажают логику украинской стороны, потому что считают, что президенты должны только одобрять то, что сделано экспертами. Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика, что правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, что они должны оформить принципиальные договоренности лидеров, а не наоборот", - пояснил Кислица.

Он отметил, что в противном случае встречи будут длиться годами и это именно то, что нужно России.

Продолжая тему замминистра подчеркнул, что РФ вместо реального решения вопроса завершения войны пытается выстроить "инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить это Дональду Трампу.

"Я думаю, что в Вашингтоне, где работают умные люди - и аналитики, и политики - уже поняли, что их водят за нос. И ждать до 2 сентября - это слишком долго, ведь ежедневно гибнут люди, ежедневно имеем ракетные и дроновые обстрелы, а российская сторона продолжает водить хороводы вокруг экспертных встреч", - резюмировал Кислица.