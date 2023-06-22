Шансы невелики: Галущенко о продлении контракта на транзит российского газа после 2024 года

"Я действительно не могу представить, как это может быть на двусторонней основе", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Украина продлить соглашение с Москвой после прошлогоднего вторжения. Он добавил, что Украина готовится к сокращению поставок.

Решение Москвы сократить поставки газа в Европу в прошлом году спровоцировало энергетический кризис, раздуло инфляцию, повысив стоимость жизни на всем континенте. Но в то время как несколько маршрутов было перекрыто, украинский газопровод является одним из двух, продолжающих поставлять газ, хотя и у уменьшенных объемах.

По данным энергетической консалтинговой компании ICIS, в мае Австрия получала около половины импорта российского газа через Украину, в то время как Словакия 95%, сообщает FT.

Европа будет относительно готова к дальнейшему замедлению поставок после адаптации к аналогичным сокращениям в прошлом за счет снижения спроса и поиска альтернативных импортных поставок, таких как сжиженный природный газ (СПГ), заявил Галущенко.

Транзитный контракт

Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.