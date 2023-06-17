На шахте в Павлограде произошел взрыв метана: пострадали работники

"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана", - говорится в сообщении.

Трое работников шахты получили ранения, они были доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Также Минэнерго сообщает, что вчера поступил вызов о минировании Киевской ГЭС. Территория станции была обследована, но взрывных предметов не обнаружили.

Напомним, в ночь на 13 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты.

Под землей находились несколько десятков человек. Позже шахтеров спасли.

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