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На шахте в Павлограде произошел взрыв метана: пострадали работники

Фото: на шахте в Павлограде произошел взрыв метана (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв метана произошел на шахте в городе Павлоград Днепропетровской области в ночь на 17 июня. Пострадали шахтеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана", - говорится в сообщении.

Трое работников шахты получили ранения, они были доставлены в больницу. Остальных шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Также Минэнерго сообщает, что вчера поступил вызов о минировании Киевской ГЭС. Территория станции была обследована, но взрывных предметов не обнаружили.

Напомним, в ночь на 13 июня российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты.

Под землей находились несколько десятков человек. Позже шахтеров спасли.

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ПавлоградВзрывДнепропетровская область