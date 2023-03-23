Шахты ДТЭК вводят в работу новые ряды для обеспечения украинских ТЭС углем

В январе были введены в работу две лавы, в феврале – три. Еще один ряд на шахтах компании ввели в работу в марте.

"Добыча угля - не быстрый процесс. Для того чтобы иметь уголь для ТЭС в октябре-ноябре, нужно вводить ряды весной. Сейчас шахтеры работают 24/7, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего не менее строгого отопительного сезона", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В 2022 году шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 28 новых рядов.

Напомним, ранее ДТЭК сообщил, что прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании в результате атак России приближаются к 6 млрд грн.

За последние полгода ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы 29 раз, повреждено более тысячи единиц оборудования.