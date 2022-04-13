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Шахтарі ДТЕК стали донорами крові для захисників України

Фото: шахтарі ДТЕК стали донорами крові для захисників України (flickr)
Автор: Ілона Свиридова

Шахтарі Західного Донбасу організували регулярну здачу крові для потреб медичних закладів Дніпропетровської області, які рятують життя захисників України та постраждалих від війни мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва у Facebook.

"З початку березня колеги-шахтарі допомагають формувати банк крові для лікарень Павлограду та Дніпра. За останні півтори місяці своєю кров’ю поділилися майже 200 співробітників з підприємств "ДТЕК Енерго" у Західному Донбасі. Дехто з них вперше наважився на такий крок, бо усі розуміють наскільки ця допомога необхідна для відновлення від поранень, травм чи хвороб цивільним та військовим", - повідомив Салєєв.

Наразі медики звертаються до шахтарів з проханням здати кров конкретної групи з певним резус-фактором і підприємства допомагають зібрати усіх готових допомогти.

"У березні - квітні до нас медики зверталися з такими проханнями вже тричі. І ми допомогли. Пишаємося нашими колегами", - повідомив гендиректор компанії.

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ДТЕКГуманітарна допомога