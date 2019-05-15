"Шахтар" виграв четвертий поспіль Кубок України

"Шахтар" обіграв "Інгулець", який є представником Першої ліги, у фіналі Кубка України сезону 2018/19. Матч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершився з рахунком 4:0.

Вінгер донецького клубу Тете забив свої дебютні голи в складі команди. Він відзначився на 28 хвилині, а за 11 хвилин подвоїв перевагу. Також голами у складі "оранжево-чорних" відзначилися Жуніор Мораес (45+1) і Манор Соломон (64).

"Шахтар" в 13 раз у своїй історії завоював Кубок України. Крім того, "гірники" перемогли у фіналі вже четвертий раз поспіль (2016, 2017, 2018, 2019).

Зазначимо, вже цими вихідними "Шахтар" може завоювати ще один титул, достроково ставши чемпіоном України. У неділю, 19 травня, в матчі 29 туру української Прем'єр-ліги все на тій же "Славутич-Арені" в Запоріжжі "гірники" зіграють з луганською "Зорею".