"Шахтар" повернув із Європи вихованця "Динамо"

Кандидат до збірної України Богдан Михайліченко знову виступатиме на батьківщині. Колишній оборонець київського "Динамо" гратиме за найпринциповішого опонента – донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний оборонець став третім новачком "гірників" у міжсезоння. Раніше "Шахтар" підписав атакувального півзахисника Тотовицького та центрхава Джурасека.

Михайліченко виступатиме за донеччан на правах оренди. "Андерлехт" відпустив лівого оборонця на сезон 2022/23. Контракт із бельгійським грандом залишається чинним до літа 2024-го, але "Шахтар" матиме опцію викупу українця.

Хоч Михайліченко є вихованцем "Динамо", але ім'я собі зробив у складі "Зорі". У 2018-2020 рр. він провів 63 матчі в усіх турнірах за луганців (3 голи, 4 асисти). Завоювати місце в основі "Андерлехта", однак, не зумів і виступав здебільшого в кубкових змаганнях і другорядних поєдинках.

У складі збірної України Богдан Михайліченко дебютував у вересні 2020-го. Усього провів за "синьо-жовтих" 6 матчів, у яких оформив 1 асист.