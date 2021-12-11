"Шахтар" здійснив камбек з "Олександрією" в УПЛ. Мораєс вперше забив після повернення

У першому таймі донеччани володіли перевагою, але і олександрійці гостро огризалися. Але голів команди в перші 45 хвилин не забивали. А ось у другій половині гравці "Олександрії" змогли рахунок відкрити. На 63-й хвилині після подачі з флангу відзначився Кожушко - 1:0.

Але вже через сім хвилин рахунок у матчі був нічийним. Шикарним голом відзначився Соломон, запустивши м'яч у дальню дев'ятку після зміщення з флангу-1: 1. Причому, ізраїльтянин з'явився на полі лише п'ятьма хвилинами раніше

Та й загалом це був день "джокерів" "Шахтаря". На 77-й хвилині Мораес вивів донеччан вперед, з'явившись на полі на 75-й хвилині.

У підсумку "гірники" зберегли переможний для себе рахунок і йдуть на зимову перерву в статусі лідера. Правда, завтра їх ще може потіснити з першого рядка "Динамо", якщо переможе "Зорю" з різницею в два голи.