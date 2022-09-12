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"Шахтар" – "Селтік": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фото: Ігор Йовічевіч і Мар'ян Швед – герої старту Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме шотландський "Селтік" у Варшаві.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Селтік" відбудеться 14 вересня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Британська контора William Hill назвала фаворитом протистояння "кельтів". На перемогу шотландського гранда приймають ставки з коефіцієнтом 2,10. Натомість імовірний успіх "гірників" оцінили кефом 3,10. Тим часом нічия стала найменш вірогідною з балом 3,50.

Персональні фанати Лассіни Траоре можуть закластися на результативність форварда. Два та більше м'ячі буркінійця можуть збільшити потенційний виграш у 12 разів. Натомість ставка на вольову перемогу "Шахтаря" пропонується з аналогічним кефом 12,00.

Австрійці з Bwin виявилися абсолютно солідарними з думками колег із Туманного Альбіону. На перемогу "Селтіка", звитягу "Шахтаря" і ймовірну нічию тут виставили ідентичні коефіцієнти – 2,10, 3,10 та 3,50 відповідно.

Любителі гострих відчуттів можуть спробувати вгадати точний рахунок поєдинку. Мінімальна перемога "гірників" виглядає досить перспективною з коефіцієнтом 11,00. Поціновувачі ж відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із солідним кефом 10,00.

Напередодні ввечері делегація "Шахтаря" прилетіла до Варшави з Жешува. "Гірники" готуватимуться до поєдинку зі "Селтіком" на тренувальній базі місцевої "Легії". Керманич донеччан Ігор Йовічевіч узяв до Польщі 27 виконавців.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

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