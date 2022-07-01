"Шахтар" втратив чергового легіонера

"Півники" оголосили про підписання 24-річного вінгера. Бразильський клуб орендував вихованця "Корінтіанса" на рік.

За неофіційними даними, "Атлетіко Мінейро" включив до угоди пункт про пріоритетне право купівлі Педрінью. Якщо "Шахтар" наступного літа матиме пропозиції продати бразильця, то "півники" зможуть викупити його мінімум за 15 млн євро.

Педрінью провів у складі "гірників" лише сезон. Торік влітку він переїхав до України з лісабонської "Бенфіки" за 18 млн у євровалюті. В активі латиноамериканця 18 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.

Натомість "Атлетіко Мінейро" в бразильській Серії А йде на 5-й сходинці. Команда з Белу-Орізонті набрала 24 пункти та відстає від лідера на п'ять очок. Наразі в Бразилії зіграли 14 турів першості.