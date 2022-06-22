RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" передав ЗСУ вантаж із продовольством

Фото: "Шахтар" передав ЗСУ вантаж із продовольством (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

ФК "Шахтар" відправив вантаж із продовольчими товарами на потреби захисників України. До складу гуманітарної допомоги увійшли продукти харчування і вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Список необхідного було затверджено в координації з представниками Збройних сил.

"Як і всі українці, ми вдячні нашим воїнам за їхню сміливість та мужність, з якими вони відстоюють нашу землю, боронять Україну. ЗСУ - справжні герої, на яких ми всі рівняємось. Знаю, що "Шахтар", працівники клубу і всі футболісти від перших днів війни допомагають, як можуть, - і армії, і мирним жителям. І надалі робитимемо все, що в наших силах, аби наблизити перемогу України", - прокоментував футболіст Георгій Судаков.

Нагадаємо, від 24 лютого бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" надали понад 2,4 мільярда гривень, або близько 80 мільйонів доларів, для допомоги Україні й українцям, і щодень ця сума зростає. Гуманітарна допомога охоплює вже 3 мільйони людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарЗбройні сили України