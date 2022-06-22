"Шахтар" передав ЗСУ вантаж із продовольством

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Список необхідного було затверджено в координації з представниками Збройних сил.

"Як і всі українці, ми вдячні нашим воїнам за їхню сміливість та мужність, з якими вони відстоюють нашу землю, боронять Україну. ЗСУ - справжні герої, на яких ми всі рівняємось. Знаю, що "Шахтар", працівники клубу і всі футболісти від перших днів війни допомагають, як можуть, - і армії, і мирним жителям. І надалі робитимемо все, що в наших силах, аби наблизити перемогу України", - прокоментував футболіст Георгій Судаков.

Нагадаємо, від 24 лютого бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" надали понад 2,4 мільярда гривень, або близько 80 мільйонів доларів, для допомоги Україні й українцям, і щодень ця сума зростає. Гуманітарна допомога охоплює вже 3 мільйони людей.