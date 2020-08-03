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"Шахтар" відклав відкриття пам'ятника Луческу після його приходу в "Динамо"

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 16:48
"Шахтар" відклав відкриття пам'ятника Луческу після його приходу в "Динамо"
Фото: Мірча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Подарунок, який не факт, що буде подарований

Донецький "Шахтар" планував відкрити пам'ятник Мірчі Луческу на його 75-річчя, але відмовився від цієї ідеї. За шість днів до ювілейної дати тренер очолив принципового суперника "гірників" - київське "Динамо".

Про це повідомляє Профутбол.

"Шахтар" ще у 2015 році оголосив, що поставить Луческу пам'ятник біля "Донбас Арени" після повернення у Донецьк. Тоді наставнику подарували мініатюрну копію, а уболівальникам показали проєкт.

&quot;Шахтар&quot; відклав відкриття пам'ятника Луческу після його приходу в &quot;Динамо&quot;

Фото: проєкт пам'ятника Мірчі Луческу біля "Донбас Арени" (shakhtar.com)

Бронзова скульптура вже виготовлена і знаходиться на клубній базі у Києві. Оскільки Донецьк все ще знаходить під окупацією контрольованих Росією бойовиків, пам'ятник вирішили подарувати екстренеру на 75 день народження.

Але після оголошення румунського фахівця тренером "Динамо", пам'ятник перенесли далі від головного приміщення тренувальної бази "гірників". Де планували презентувати пам'ятник, а також що буде далі з об'єктом, поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній помічник Мірчі Луческу в тренерському штабі "Шахтаря" Олександр Спиридон відмовився від аналогічної роботи в "Динамо".

За інформацією ЗМІ, не приймати пропозицію киян молдавського фахівця переконав генеральний директор "гірників" Сергій Палкін. Сам же Палкін заявив, що ніколи не говорив зі Спиридоном на тему переходу в київський клуб.

Луческу - найтитулованіший тренер в історії "Шахтаря". Він працював в клубі протягом 13 сезонів - з 2004 по 2016 рік.

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