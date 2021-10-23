"Шахтар" обіграв "Ворсклу" в центральному матчі туру УПЛ і тимчасово зрівнявся з "Динамо"

"Ворскла" з перших хвилин показала, що закриватися в глухій обороні не планує. Як результат, і перший небезпечний момент у матчі був саме у полтавців. На 13-й хвилині після кутового Тамм пробивав головою, але м'яч пройшов повз ворота, черкнувши штангу із зовнішнього боку.

Але в середині тайму, здавалося б, ще один гольовий шанс для "Ворскли" завершився для господарів плачевно. Рангел відпасував на Тілля, який увірвався в штрафну, обіграв Майкона, але, намагаючись дістати м'яч, влетів ногою в Трубіна. Суддя розцінив це як фол на жовту картку. Правда, для Люксембурзького легіонера "зелено-білих" ця картка стала другою в нинішньому матчі, ставши в підсумку"червоною".

Гра в більшості явно позитивно позначилася на "гірниках", які на 37-й хвилині таки змогли організувати забійний момент біля воріт Різника. Педріньо отримав м'яч поблизу штрафного майданчика і закинув за спину Тамму прямо на набігаючого Фернандо. Бразильцеві потрібно було лише потрапити з п'яти метрів у створ, але він пробив неточно.

Ще один шанс був у гравців "Шахтаря" на 43-й хвилині. Педріньо змістився з флангу в центр і пробив з лінії штрафного майданчика. М'яч по ходу влучив у Пердуту, від якого пролетів у сантиметрах від штанги.

На старті другої половини "гірники" мали ще одну можливість рахунок у матчі відкрити. Вийшов замість Педріньо Сікан з меж воротарського не зміг потрапити в створ, хоч і перебував в оточенні кількох захисників полтавців.

"Ворскляни", хоч і грали в меншості, але все одно намагалися огризатися. Так, на 62-й хвилині м'яч міг опинитися в сітці воріт "гірників" - Пешич після штрафного з гострого кута робив щільний удар-простріл, який мало не замкнув Рангел.

Але всі донеччани чисельною перевагою скористалися. На 65-й хвилині Сікан поблизу штрафного майданчика полтавців зібрав на собі трьох захисників і зміг відпасувати м'яч на Соломона. Той прорвався в порожню зону в штрафному майданчику і прострілив уздовж воротарського майданчика. М'яч відрикошетив до Тете, якому залишалося лише потрапити у вже порожні ворота - 1:0.

На останніх хвилинах полтавці намагалися йти вперед, сподіваючись рахунок зрівняти, але отримали другий гол у свої ворота. На 79 - й хвилині Соломон обігрався в стіночку з Марлосом на лінії штрафного майданчика і пробив у нижній кут воріт Різника-2:0.

Цей гол став останнім у матчі. Перемога дозволила "Шахтарю" набрати 29 очок і зрівнятися за цим показником з лідером - київським"Динамо". Правда, у киян є ще матч в запасі - завтра "біло-сині" зіграють вдома проти "Дніпра-1". "Ворскла" ж попри поразку залишилася третьою.

"ВОРСКЛА" - "ШАХТАР" 0:2

Тете, 65, Соломон, 79

Видалення у "Ворскли": Тілль, 29

"Ворскла": Різник - Пердута, Тамм, Яворський, Якубу - Скляр (Пешич, 49), Челядін (Павлюк, 90+1), Тілль, Кане - Степанюк (Крупський, 90+1), Рангел (Коджові, 90+1)

"Шахтар": Трубін - Додо, Бондар, Марлон, Ісмаїлі (Конопля, 82) - Майкон, Степаненко (Судаков, 56) - Марлос, Патрік (Тете, 46), Фернандо (Соломон, 46) - Педріньо (Сікан, 46)