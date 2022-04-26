"Шахтар" у грі проти "Антальяспора" вшанував пам'ять убитих в Україні дітей

Гравці футбольного клубу "Шахтар" на благодійну гру проти турецької команди "Антальяспор" вийшли у футболках із зображенням руки Валерії Глодан з бейджиком з пологового будинку про народження її доньки. І мама, і тримісячна дитина загинули при ракетному ударі житлового будинку в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ФК "Шахтар".

"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках в пам'ять про 215 убитих українських дітей в результаті повномасштабного вторгнення Росії. На принті на футболках зображена рука Валерії Глодан з бейджиком з пологового будинку про народження її дочки Кіри в січні цього року", - зазначає прес-служба футбольного клубу.

Нагадаємо, що Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся були вбиті при попаданні російської ракети в своїй квартирі в Одесі в суботу.

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