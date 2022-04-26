RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" у грі проти "Антальяспора" вшанував пам'ять убитих в Україні дітей

Футболісти ФК Шахтар (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Гравці футбольного клубу "Шахтар" на благодійну гру проти турецької команди "Антальяспор" вийшли у футболках із зображенням руки Валерії Глодан з бейджиком з пологового будинку про народження її доньки. І мама, і тримісячна дитина загинули при ракетному ударі житлового будинку в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ФК "Шахтар".

"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках в пам'ять про 215 убитих українських дітей в результаті повномасштабного вторгнення Росії. На принті на футболках зображена рука Валерії Глодан з бейджиком з пологового будинку про народження її дочки Кіри в січні цього року", - зазначає прес-служба футбольного клубу.

Нагадаємо, що Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся були вбиті при попаданні російської ракети в своїй квартирі в Одесі в суботу.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарВторгнення Росії до України