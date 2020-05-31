Шахтар - Динамо: де дивитися матч

"Шахтар" і "Динамо" визначатимуть сильнішого у центральному матчі 24 туру чемпіонату України. На думку букмекерів, фаворитами протистояння є донецька команда.

31 травня 17:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Матч між донецькою та київською командами відбудеться в останній день весни на НСК "Олімпійський". Поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 17:00, а трансляція традиційно стартує п'ятьма хвилинами раніше.

Порожні трибуни

Вперше гранди українського футболу зіграють без глядачів. Трибуни будуть закриті для уболівальників у зв'язку заходами безпеки, прийнятими для запобігання поширенню коронавірусу. Також уперше на домашній арені "Динамо" формальними господарями поля будуть "гірники". Рішення було прийнято за обопільною згодою сторін для мінімізації переїздів.

Спаринги

Під час підготовки до відновлення УПЛ обидві команди провели товариську зустріч з "Рухом". "Динамо" зіграло з лідером Першої ліги в суху внічию, а "гірники" розтрощили суперника зі Львова - 4:1. Потім "Шахтар" забив 4 м'ячі без відповіді київському клубу "Оболонь-Бровар", а підопічні Олексія Михайличенка взяли верх над донецьким "Олімпіком".

Турнірне становище

За дев'ять турів до кінця турніру "Шахтар" лідирує з відривом у 13 балів. "Динамо" в разі перемоги повернеться на друге місце. Підопічні Олексія Михайличенка мають з "Зорею" рівну кількість очок, але поступаються луганчанам за особистими зустрічами.