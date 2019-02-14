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Шахтар - Айнтрахт: де дивитися матч

Новини » Спорт    14.02.2019 - 15:06
Шахтар - Айнтрахт: де дивитися матч
Фото: тренування "Шахтаря" перед матчем з "Айнтрахтом" (facebook.com/fcshakhtar)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Айнтрахтом". Букмекери віддають невелику перевагу донецькому клубу.

14 лютого, 21:55
Харків, стадіон "Металіст"

 

УЄФА затвердив Харків місцем проведення першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між командами. Час початку гри - 22:00 за київським часом.

В Україні в прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 2". Коментатор - Віктор Вацко.

Також не пропустіть передматчеву студію "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливою зустріччю.

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