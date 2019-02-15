"Шахтар" звів до нічиєї матч з "Айнтрахтом" в Лізі Європи

"Гірники" 80 хвилин грали в меншості

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом". Встреча в Харькове завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на 9 минуте, отличился Мартин Хинтереггер. Через две минуты хозяева отыгрались, когда Марлос реализовал пенальти. Но уже на 11 минуте "Шахтер" остался в меньшинстве, Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку.

В начале второго тайма Филипп Костич вывел "Айнтрахт" вперед. Хозяев от поражения на 67 минуте спас Тайсон.

Ответная встреча состоится 21 февраля во Франкфурте-на-Майне.