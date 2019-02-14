Шахтар - Айнтрахт: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб
"Шахтер" проведет домашний матч против немецкого "Айнтрахта" в 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".
14 февраля, 21:55
Харьков, стадион "Металлист"
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом первой встречи. На победу "горняков" Bet365 дает коэффициент 2,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,50, а победа гостей - 3,40.
В William Hill победа украинского клуба в первом матче оценена в 2,25. На то, что победит сперник - 3,10. Ничейный результат по итогам этого поединка - 3,40.