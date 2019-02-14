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Шахтар - Айнтрахт: анонс матчу

Новини » Спорт    14.02.2019 - 12:06
Шахтар - Айнтрахт: анонс матчу
Фото: "Шахтар" - "Айнтрахт" (twitter.com/FCShakhtar)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Европи

"Шахтар" проведе домашній матч проти німецького "Айнтрахта" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". "Гірники" вважаються фаворитами першого поєдинку. УЄФА затвердив Харків місцем проведення зустрічі.

14 лютого, 21:55
Харків, стадіон "Металіст"

 

Команди раніше перетиналися в єврокубках лише раз - в Кубку УЄФА-1980/81. Тоді обидва клуби обмінялися домашніми перемогами, але німці взяли верх із загальним рахунком 3:1. Також в 2014 році команди зіграли контрольний матч, в якому перемогу здобули "гірники".

"Шахтар" потрапив в Лігу Європи з Ліги чемпіонів, де посів у групі третє місце слідом за "Манчестер Сіті" і "Ліоном", останнє - у "Хоффенхайма". Команда здобула лише одну перемогу. Якби в останньому турі "помаранчево-чорні" змогли обіграти вдома "Ліон", то вони вийшли б у плей-офф. Однак матч в Києві закінчився внічию - 1:1.

"Айнтрахт" катком пройшовся по суперникам в Лізі Європи. Клуб з Франкфурта здобув шість перемог на груповому етапі, завдавши по дві поразки "Лаціо", "Аполлону" і "Олімпіку" - фіналісту сезону-2017/18. У шести матчах німці забили 17 голів.

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