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На шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник

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Україна, Середа 30 червня 2021 12:33
На шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник Фото: на шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

На шахті "Алмазна" державного підприємства "Добропіллявугілля - видуботок" 29 червня загинув гірник. Це сталося під час виконання підземних робіт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

29 червня 2021 року, близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника. Від отриманої відкритої черпно-мозкової травми чоловік помер на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

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