"Шахтер" в октябре: полное расписание матчей украинского гранда

"Горняки" сыграют поединки Лиги чемпионов, украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Два матча состоятся до международной паузы, а еще четыре – после соревнований сборных.

Начнет октябрь "Шахтер" противостоянием с итальянской "Аталантой" в главном еврокубке (2 октября). В свою очередь 6 октября во Львове команда Марино Пушича встретится с черкасским ЛНЗ в чемпионате Украины. На 18 октября запланирован поединок УПЛ против "Колоса" из Ковалевки.

Последняя декада месяца станет самой напряженной для "горняков". 22 октября "Шахтер" будет гостить у лондонского "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов. Классическое Премьер-лиги против киевского "Динамо" состоится 27 октября. Матч же 1/8 финала Кубка Украины против луганской "Зари" назначен на 30 октября.

Полный перечень матчей "Шахтера" в октябре:

"Шахтер" – "Аталанта", 2 октября

"Шахтер" – ЛНЗ, 6 октября

"Колос" – "Шахтер", 18 октября

"Арсенал" – "Шахтер", 22 октября

"Динамо" – "Шахтер", 27 октября

"Шахтер" – "Заря", 30 октября

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Марино Пушича тяжело стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 13 очков после восьми туров.

Начал чемпионат "Шахтер" с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Однако затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Впрочем, в 8-м туре подопечные Пушича расписали ничью с ровненским "Вересом" (1:1).