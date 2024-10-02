"Шахтер" в октябре: полное расписание матчей украинского гранда

Донецкий "Шахтер" во второй осенний месяц продолжит сезон выступлениями сразу в трех турнирах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горняки" сыграют поединки Лиги чемпионов, украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Два матча состоятся до международной паузы, а еще четыре – после соревнований сборных.
Начнет октябрь "Шахтер" противостоянием с итальянской "Аталантой" в главном еврокубке (2 октября). В свою очередь 6 октября во Львове команда Марино Пушича встретится с черкасским ЛНЗ в чемпионате Украины. На 18 октября запланирован поединок УПЛ против "Колоса" из Ковалевки.
Последняя декада месяца станет самой напряженной для "горняков". 22 октября "Шахтер" будет гостить у лондонского "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов. Классическое Премьер-лиги против киевского "Динамо" состоится 27 октября. Матч же 1/8 финала Кубка Украины против луганской "Зари" назначен на 30 октября.
Полный перечень матчей "Шахтера" в октябре:
Команда Марино Пушича тяжело стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 13 очков после восьми туров.
Начал чемпионат "Шахтер" с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Однако затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).
После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Впрочем, в 8-м туре подопечные Пушича расписали ничью с ровненским "Вересом" (1:1).
К слову, утром анонсировали поединок "Шахтера" и "Аталанты" в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.
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