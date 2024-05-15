"Шахтер" завоевал Кубок Украины с победой над "Ворсклой" в финале

Украина, Кубок Украины, финал

"Ворскла" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Ковталюк, 85 – Сикан, 40, Конопля, 56

"Горняки" с первых минут прогнозируемо завладели инициативой. Впрочем, территориальное преимущество в дебюте особых дивидендов "Шахтеру" не принесло. Зато на экваторе тайма лишь своевременный выход Ризныка из ворот нивелировал угрозу от Кане после заброса Пердуты.

Команда Марино Пушича принялась за дело серьезнее. Вот Кевин накрутил защитников на фланге, вошел в штрафную и подал на дальнюю штангу, но там Конопля головой пробил мимо ворот. В ответ Кане с острого угла после очередной передачи из глубины попал в голкипера.

Постепенно игра успокоилась. Тем более неожиданным стал гол "Шахтера" перед перерывом. И снова опасность пришла с левого фланга. В этот раз Азарови исполнил навес, а Сикан головой отправил мяч над Исенко в сетку ворот полтавчан.

На старте второй половины "Ворскла" выглядела более активной. К примеру, Мякушко сместился с фланга в центр и пробил в ближний угол – Ризнык справился с ударом. В то же время "горняк" Сикан мог оформить дубль, но после передачи Бондаренко нанес выстрел над перекладиной с разворота.

Но долго ждать второй мяч "горнякам" не пришлось. Гол оказался немного курьезным – Зубков подал угловой, Матвиенко сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Конопля головой пробил в Исенко. Однако, видеоповтор четко показал, что мяч полностью пересек линию, поэтому после подсказки VAR рефери зафиксировал взятие ворот.

"Ворскла" вынужденно раскрылась и на поле воцарился футбол на встречных курсах. Моменты забить упустили и полтавчане, и дончане. В частности, размочить счет могли Ковталюк и Крупский, но в первом случае не дремал Ризнык, а во втором – мяч ушел выше ворот. За "Шахтер" могли забивать Кевин (сэйв Исенко) и Зубков (мимо штанги).

Наконец на 85-й минуте "Ворскла" вернула интригу в финал. Крупский классно прорвался правым флангом и прострелил, а из пределов штрафной настоящий шедевр оформил Ковталюк. Нападающий полтавчан пятой элегантно отправил мяч мимо вратаря – 1:2.

Финальные минуты были очень нервными. Однако "горняки" сумели удержать победный счет и завоевали 14-й Кубок Украины в истории. Трофей подчеркнул удачный год "Шахтера" – команда Пушича оформила дубль в первый сезон боснийско-нидерландского специалиста.