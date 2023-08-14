"Шахтер" призвал ФИФА наказать легионера за надуманный побег: именитый клуб в соучастниках

Чемпион Украины обжаловал трансфер бразильца в турецкую Суперлигу. Цель "горняков" – отмена перехода и дисквалификация беглеца из украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" просит ФИФА наказать Тете и "Галатасарай" за нелегитимный трансфер. Бразилец перебрался на "Стадион Неф" в статусе свободного агента, расторгнув контракт с "горняками". В то же время украинский гранд считает это действие Тете неправомерным, поскольку тот не имел права выходить из соглашения, потому что побывал в Украине во время войны.

Бразильский нападающий после полномасштабного вторжения РФ покинул "Шахтер" по разрешению ФИФА. Организация позволяла иностранцам покинуть чемпионат Украины и России в условиях войны. На правах аренды он защищал цвета французского "Лиона" и английского "Лестера". Впрочем, в июне Тете, по данным комментатора Романа Тимощука, приехал в Киев.

Ранее от идеи подписания бразильца отказался другой турецкий гранд – "Фенербахче". Тогда такое решение стамбульцы мотивировали "юридической, финансовой и технической оценками". Зимой 2019-го "Шахтер" отдал "Гремио" за Тете 15 млн евро.