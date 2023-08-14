RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" призвал ФИФА наказать легионера за надуманный побег: именитый клуб в соучастниках

Фото: Тете защищал цвета "горняков" в 2019-2022 гг. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" направил жалобу в Международную федерацию футбола из-за перехода нападающего Тете в стамбульский "Галатасарай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fotospor.

Чемпион Украины обжаловал трансфер бразильца в турецкую Суперлигу. Цель "горняков" – отмена перехода и дисквалификация беглеца из украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" просит ФИФА наказать Тете и "Галатасарай" за нелегитимный трансфер. Бразилец перебрался на "Стадион Неф" в статусе свободного агента, расторгнув контракт с "горняками". В то же время украинский гранд считает это действие Тете неправомерным, поскольку тот не имел права выходить из соглашения, потому что побывал в Украине во время войны.

Бразильский нападающий после полномасштабного вторжения РФ покинул "Шахтер" по разрешению ФИФА. Организация позволяла иностранцам покинуть чемпионат Украины и России в условиях войны. На правах аренды он защищал цвета французского "Лиона" и английского "Лестера". Впрочем, в июне Тете, по данным комментатора Романа Тимощука, приехал в Киев.

Ранее от идеи подписания бразильца отказался другой турецкий гранд – "Фенербахче". Тогда такое решение стамбульцы мотивировали "юридической, финансовой и технической оценками". Зимой 2019-го "Шахтер" отдал "Гремио" за Тете 15 млн евро.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГалатасарайУПЛШахтерЧемпионат УкраиныФИФА