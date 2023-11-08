"Шахтер" забрал обе награды по итогам тура УПЛ

Вингер "горняков" Александра Зубков – футболист тура чемпионата Украины. Украинец оформил победный мяч в принципиальном противостоянии с киевским "Динамо".

Звезда "Шахтера" отличился голом на старте второй половины Классического. Зубкова на оперативное пространство вывел Невертон, разрезной передачей оставивший в роли статиста Попова. Крайний нападающий дончан легко обыграл Бущана.

В свою очередь наставник "горняков" Марино Пушич – лучший тренер 13-го тура. Назначенный 24 октября тренер против "Динамо" провел первый во главе "Шахтера" поединок чемпионата Украины. Он заменил в должности и. о. коуча дончан Срну.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Зубков опередил Филиппова, Квасницу и Краснопира. Пушич же оказался лучше Иващенко, Максимова и Голодюка.