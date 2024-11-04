"Шахтер" – "Янг Бойз": прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" – "Янг Бойз" состоится в немецком Гельзенкирхене 6 ноября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты конторы Favbet определили фаворитом поединка "горняков". На победу команды Марино Пушича заложили коэффициент 2,07. Между тем, потенциальный успех "пчел" оценили баллом 3,55. На итоговую ничью предложили схожий кэф 3,65.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на конкретный счет. К примеру, на уверенную победу "Шахтера" (2:0) коэффициент составил солидные 10,50. Нетипичной идеей будет ставка на то, что гол в первые четверть часа окажется последним в матче с кэфом 17,50.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры. Коэффициент на победу "горняков" составил 2,05. Вероятная победа "Янг Бойз" предложена с балом 3,40. Ничья – наименее вероятный результат противостояния с кэфом 3,60.

Смелой будет ставка на голы обеих команд в каждом из таймов с коэффициентом 9,75. Персональные фанаты Георгия Судакова рассмотрят вариант заложиться на минимум дубль своего любимца с перспективным кэфом 12,00.

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2024/25

Команда Пушича начала выступления с основного раунду турнира. "Горняки" гарантированно сыграют 8 матчей – по четыре дома и на выезде.

В стартовом туре "Шахтер" разошелся миром с итальянской "Болоньей" (0:0), а Судаков не реализовал одиннадцатиметровый. Далее чемпион Украины потерпел разгром от "Аталанты" из Бергамо (0:3). В свою очередь в 3-м туре "горняки" минимально уступили лондонскому "Арсеналу".

После "Янг Бойз" подопечных Пушича ждут домашние поединки против мюнхенской "Баварии" и французского "Бреста". В гостях же "Шахтер" встретится с нидерландским ПСВ и дортмундской "Боруссией".