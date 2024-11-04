"Шахтер" – "Янг Бойз". Экспресс-презентация очередного соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1898

Рейтинг УЕФА: 61-е место

Титулы: 17-кратный чемпион Швейцарии, 8-кратный обладатель Кубка Швейцарии

Высшее достижение в еврокубках: полуфинал Кубка чемпионов 1958/59

Прозвища: "желто-черные", "пчелы"

Домашний стадион: "Ванкдорф" (вмещает 32 000 зрителей)

Главный тренер: Жоэль Маньин (и. о.)

Капитан: Лорис Бенито

"Янг Бойз" относится к грандам Швейцарии. Вместе с женевским "Серветтом" столичная команда делит третье место по количеству чемпионских титулов. Впереди оказались только цюрихский "Грассхоппер" (27) и "Базель" (20). В то же время "пчелы" – безусловный доминатор последнего времени. Из семи последних сезонов "Янг Бойз" триумфовал в шести.

Настоящее можно сравнить с концом 50-х. Тогда "желто-черные" под руководством немца Альберта Зинга четыре раза взяли "золото" и дошли до полуфинала Кубка чемпионов, где уступили французскому "Реймсу" с Жюстом Фонтеном на острие атаки. Правда, дальше "Янг Бойз" ждало небытие десятилетий с одним титулом за более чем полвека.

На "Ванкдорфе" опасаются чего-нибудь подобного. В нынешнем сезоне "пчелы" стартовали с одной победы в девяти турах и уже в начале октября простились с назначенным только летом главным тренером Патриком Рахменом. Пока коллектив подхватил наставник резервной команды Жоэль Маньин, который с приставкой и. о. стал чемпионом в предыдущем сезоне.

История противостояний с "Шахтером"

"Шахтер" – "Янг Бойз" – 2:0 (Лига чемпионов 2016/17)

"Янг Бойз" – "Шахтер" – 2:0 (Лига чемпионов 2016/17)

Впервые турнирные пути команд пересеклись в квалификации главного еврокубка. В третьем раунде сезона 2016/17 "горняки" приняли швейцарский гранд во Львове. Подопечные Паулу Фонсеки доминировали и забили по мячу в середине первого и второго таймов – Бернард реализовал выход один на один с кипером после передачи Фреда, а Селезнев отправил мяч в пустые ворота с паса Степаненко.

Впрочем, на выезде "Шахтер" ждало разочарование. Злым гением "горняков" стал японец Кубо. В начале второй половины он оформил дубль. В первом случае нападающий замкнул прострел Сулеймани с левого фланга, а во втором эпизоде классно пробил в угол из пределов штрафной после передачи Оаро. В серии же пенальти Фред не переиграл голкипера, а Ракицкий попал в перекладину, так что команда Фонсеки вылетела в Лигу Европы.

Команда

Этим летом "Янг Бойз" потратил на трансферы очень скромную сумму – 1,65 млн евро. Именно такие отступные захотела "Аталанта" из Бергамо за хавбека Колли. Он играл за "желто-черных" на правах аренды, поэтому бернцы решили активировать опцию выкупа. Нападающий Конте перебрался из французской "Бастии" бесплатно, а ценник центрбека Зукру ("Труа") остался тайной.

Еще трех исполнителей "Янг Бойз" подобрал на правах аренды. Центральный защитник Пфайффер приехал из немецкого "Аугсбурга", а ливофланговый Конте и вингер Виржиньюс – из французских "Труа" и "Лилля" соответственно. Вратарь Байрами и защитник Црновршанин вообще поднялись в первую команду из резервной. Оправданием столь слабой работы на рынке может быть сохранение чемпионского состава.

Тренер

Исполняющий обязанности наставника "пчел" гладко перешел от игровой карьеры к тренерской. Как только Маньин повесил бутсы на гвоздь, начал работать с дублем "Янг Бойз" – гранду он отдал последние годы в статусе футболиста. Многие годы уроженца Невшателя устраивала работа с молодежью.

Замахнулся на большее Маньин перед сезоном 2019/20. Просто не смог отказать "Ксамаксу" из родного города. Блин получился комом. Команда финишировала последней в швейцарской Суперлиге, набрав всего 27 очков. К счастью, "желто-черные" встретили преданного клубной системе тренера с распростертыми объятиями после полугода работы ассистентом в "Цюрихе".

Маньин вернулся к работе с дублем "Янг Бойз", а весной неожиданно возглавил первую команду. Он хладнокровно довел "пчел" до чемпионского титула и вернулся летом во вторую команду. Однако провальный старт нового сезона заставил менеджмент клуба звать Маньина спасать ситуацию. Пока выходит неплохо – 7 очков в четырех турах и достойное противостояние миланскому "Интеру" в Лиге чемпионов (0:1).

Любимой схемой и. о. наставника "Янг Бойз" стали вполне обыденные 4-2-3-1. Впрочем, "желто-черные" под его руководством не гнушаются играть в духе старой школы с двумя нападающими (4-1-2-1-2, 4-4-2). Во главе дубля и "Ксамакса" Маньин "переболел" увлечением формациями с тремя центрбеками, но ориентировочно с весны 2022-го вернулся к истокам.

Сезон 2024/25

Старт кампании для "Янг Бойз" оказался катастрофическим. "Пчелы" стартовали с трех поражений подряд, уступив "Сьону", "Серветту" и "Санкт-Галлену". Далее бернцы расписали ничьи с "Цюрихом" и "Ивердоном", а первую победу отпраздновали в 1/32 финала Кубка Швейцарии против любительского "Принце-Нанда" (10:0).

Тем не менее, паниковать было еще рано. В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Янг Бойз" дважды победил стамбульский "Галатасарай" и выполнил первую задачу на сезон, обеспечив чек минимум на 18,62 млн евро. Однако в дальнейшем результаты "желто-черных" не улучшились. В чемпионате бернцы впервые победили в 7-м туре, а в основном раунде главного еврокубка без шансов проиграли бирмингемской "Астон Вилле" (0:3) и испанской "Барселоне" (0:5).

После поражения от "Базеля" (0:1) в 9-м туре швейцарской Суперлиги терпение руководства "Янг Бойз" наконец-то лопнуло. Рахмену указали на дверь, а спасать сезон позвали местного "пожарного" Маньина. Перед ним была поставлена непростая задача. Прежде всего "пчелы" должны прорваться в топ-6 чемпионата, которая поведет борьбу за титул. В настоящее время бернцы отстают от этой группы команд на 7 очков. А вот в Лиге чемпионов "желто-черным" просто нужно брать очки и надеяться на выгодное стечение обстоятельств.

Жребий не был слишком благосклонен к "Янг Бойз". Бернцы уже встретились с тремя сильными соперниками на евроарене, а после "Шахтера" еще будут противостоять "Аталанте" и немецкому "Штутгарту". Но вот с "горняками", а также с шотландским "Селтиком" и белградской "Црвеной Звездой", подопечным Маньина вполне по силам побороться за победы.