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"Шахтер" – "Янг Бойз": где смотреть матч Лиги чемпионов

Фото: Георгий Судаков (слева) и другие "горняки" еще не забивали в турнире в этом году (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" будет противостоять швейцарскому "Янг Бойз" в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Янг Бойз" состоится в немецком Гельзенкирхене 6 ноября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч "горняков" в главном еврокубке не покажут. Все поединки общего этапа главного еврокубка на территории Украины будет транслировать медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Лиги чемпионов. В прямом эфире матч будет доступен в подписках "Максимальная" и "Спорт".

В 18:45 начнется предматчевая студия. В гости к ведущим Александре Кучеренко и Вадиму Шевякину придут бывшие футболисты сборной Украины – Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Комментировать поединок будут Сергей Лукьяненко и Владислав Шалота.

Турнирные пути "Шахтера" во второй раз пересеклись с "Янг Бойз". В квалификации Лиги чемпионов 2016/17 "горняки" после обмена домашними победами потерпели досадное поражение в серии пенальти. В рядах чемпиона Украины из того состава остался только хавбек Тарас Степаненко.

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2024/25

Чемпион Украины начал турнир в основном раунде. В общей сложности подопечные Марино Пушича сыграют 8 матчей.

В трех стартовых турах "горняки" набрали 1 очко. После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" дончане потерпели два поражения – от "Аталанты" из Бергамо (0:3) и лондонского "Арсенала" (0:1). Поединок против "Янг Бойз" станет вторым домашним для "Шахтера".

В немецком Гельзенкирхене "горняки" сыграют еще два матча – против мюнхенской "Баварии" и французского "Бреста". На выезде команда Пушича будет противостоять нидерландскому ПСВ и дортмундской "Боруссии". Для выхода в следующий этап нужно набрать ориентировочно 10 пунктов.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Янг Бойз" образца сезона 2024/25.

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