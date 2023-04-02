"Шахтер" потерял победу над "Черноморцем" и растерял гандикап наверху УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Черноморец" – "Шахтер" – 2:2

Голы: Путря, 7 (пенальти), Салюк, 40 – Крыськив, 1, Гочолейшвили, 18

На разведку "моряки" и "горняки" времени не тратили. Первая же атака дончан завершилась голом. Это Крыськив на углу штрафной получил передачу от Бондаренко и роскошно уложил в дальнюю девятку. Прошло каких-то 20 с хвостиком секунд!

Однако одесситы сдаваться не собирались. "Черноморец" сравнял счет уже на 7-й минуте с помощью "Шахтера", когда Назарина сыграл рукой в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел Путря и переиграл Трубина – 1:1.

"Горнякам" пришлось начать заново. Крыськив, Судаков, Михайличенко и Траоре фактически в течение 10 минут достаточно моментов, чтобы устроить разгром. Правда, не забил ни один. Зато мастер-класс показал партнерам защитник Гочолейшвили – подключился к атаке, накрутил защитника и неожиданно для кипера пробил в ближний угол.

Результативный старт сменился спокойной игрой во второй части тайма. Постепенно "моряки" выровняли игру и даже начали организовывать позиционные атаки. Расслабленность же "горняков" привела к пропущенному мячу перед перерывом, когда Салюк после сброса Демченко материализовал в гол стандарт одесситов.

На старте второй половины "Шахтер" заиграл активнее. Вот Бондаренко сыграл в стенку с партнером и едва не выскочил на свидание с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч. Крыськив же после передачи Траоре пробил над воротами в борьбе с защитником.

Но постепенно остроты стало меньше. "Черноморец" засел в глубокую оборону. Тем временем "Шахтеру" стало крайне сложно найти возможность, чтобы в третий раз выйти вперед. Разве что Назарина в середине тайма пробил со стандарта, но заработал только угловой.

Своего момента зато едва не дождались "моряки". На 79-й минуте Алефиренко убежал от Бондаря и выскочил на свидание с Трубиным. Голкипер "Шахтера" спас команду, отразив удар нападающего "Черноморца".

Кое-какой финальный штурм команды Игора Йовичевича так и не стал успешным. "Горняки" потеряли сверхважные два очка в борьбе за титул. Дончане набрали 43 пункта. Теперь к "Шахтеру" подтянулись "Днепр-1" (42 очка, 18 матчей) и "Заря" (40/19).