"Шахтер" не устоял под давлением "Баварии": разгром в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 6-й тур

"Шахтер" – "Бавария" – 1:5

Голы: Кевин, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олисе, 70 (пенальти), 90+3, Мусиала, 87

Не успели соперники присмотреться друг к другу, как "горняки" шокировали всех, кто предрек им безголевое выступление в противостоянии с немецким грандом. На 5-й минуте именно "оранжево-черные" открыли счет.

Подопечные Марино Пушича провели идеальную контратаку. Зубков разрезным пасом бросил вперед Кевина, а тот разобрался с защитником мюнхенцев Кимом, и обводным ударом направил мяч в сетку мимо голкипера Переца.

Но "Бавария" и не думала впадать в ступор от такой "наглости". Номинальные гости позволили "горнякам" побыть в роли победителей всего шесть минут. Сразу после пропущенного гола они прижали украинцев к воротам и, наконец, заставили ошибиться.

На 11-й минуте потеря мяча Кевином у своей штрафной завершилась пасом Мюллера на Олисе. Попытку того пробить заблокировал Грам. Однако мяч отскочил к Лаймеру, который сильно пробил под перекладину.

"Бавария" взяла в осаду штрафную "Шахтера". Горняки некоторое время не паниковали, пытаясь обороняться с холодной головой и искать шансы в атаке. Но чем ближе к перерыву, тем тяжелее становилось украинцам. В итоге в конце первой половины дело дошло почти до игры на отбой.

Впрочем, и в этой ситуации хозяева получили супермомент. На 43-й минуте Кевин убежал в стремительную контратаку по левому флангу, ворвался в штрафную мюнхенцев и сделал идеальный пас на Судакова. Тот пытался переправить мяч в касание, но не попал в ворота.

А вот "Бавария" своим шансом забить гол в раздевалку воспользовалась. После обрезки Марлона Мусиала вошел в штрафную "Шахтера" и сделал поперечный пас на Мюллера. Капитан немецкого клуба точно пробил в противоход Ризныку.

В начале второго тайма "горняки" имели прекрасную возможность отыграться. Подачу углового с левого фланга от Судакова замыкал Бондарь, но Мюллер успел подставить ногу и буквально спас свою команду.

А затем одна за другой стали возникать проблемы у ворот Ризныка. Опасный удар Сане со штрафного приняла на себя стенка. Забил Мусиала, но судья гол не засчитал, зафиксировав нападение на вратаря.

На 68-й минуте дело все же дошло до гола в ворота чемпионов Украины. Грам не успел заблокировать удар Боэ, а затем влетел в ноги сопернику. Судья указал на 11-метров и Олисе четко реализовал удар. А в финале поединка Мусиала и Олисе уже довели дело до настоящего разгрома.