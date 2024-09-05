"Шахтер" отпустил легионера в родной клуб

Защитник сборной Израиля Стал Лемкин сменил донецкий "Шахтер" на "Маккаби" из Тель-Авива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний центрбек не входит в планы тренерского штаба "горняков", по крайней мере, временно. Он продолжит карьеру на родине.

Лемкин арендован "Маккаби" на весь сезон. Клубы договорились о праве первоочередного выкупа защитника. В старой-новой команде он будет выступать под 4-м номером. "Желтые дьяволы" якобы выиграли конкуренцию за израильтянина у белградского "Партизана".

Лемкин воспитывался в структуре "Маккаби", но на взрослом уровне дебютировал в составе соседей из "Хапоэля". В ряды "Шахтера" он перебрался летом рошлого года за ориентировочно 850 тысяч евро. Впрочем, в составе "горняков" провел всего 5 матчей во всех турнирах.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Марино Пушича неуверенно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 6 очков после пяти туров.

"Шахтер" начал чемпионат с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Впрочем, затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за длительной воздушной тревоги.

В скором времени "Шахтер" будет стартовать в основном раунде Лиги чемпионов. Первый соперник – итальянская "Болонья", с которой подопечные Пушича встретятся 18 сентября на выезде.