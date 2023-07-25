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"Шахтер" отдал звезде молодежного Евро-2023 культовый номер

Фото: Георгий Судаков (в центре) забрал знаковый номер (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Георгий Судаков решил сменить игровой номер перед стартом сезона 2023/24 украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Хавбек отказался от "восьмерки", под которой отыграл предыдущий сезон и летние спарринги. В новый футбольный год лидер молодежной сборной Украины на Евро-2023 входит с новым номером.

Судаков выбрал "десятку" для выступлений. Номер оставался свободным после зимнего перехода Михаила Мудрика в "Челси". Раньше культовую футболку носили знаковые для "Шахтера" фигуры – Мораес, Бернард, Виллиан, Селезнев, Вукич, Брандао и Ателькин.

В минувшем сезоне Судаков провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач. Грядущий сезон станет для украинца четвертым на взрослом уровне. В структуру "горняков" он попал в 15 лет.

"Шахтер" на старте сезона 2023/24

Защиту чемпионского титула донецкая команда начнет 29 июля. На выезде "горняки" сыграют против харьковского "Металлиста 1925".

До паузы на матчи сборных в сентябре "Шахтер" проведет еще 5 матчей Премьер-лиги – против "Вереса", "Александрии", "Кривбасса", "Колоса" и "Миная". Осенью чемпион Украины стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.

Летом "горняков" возглавил Патрик ван Леувен. С нидерландцем во главе "Шахтер" сыграл 4 спарринга, потерпев два разгромных поражения (АЕК, "Аякс"). Единственную победу дончане одержали над "Утрехтом" (4:2).

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